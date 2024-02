O Allianz Ribeira Grande Pro volta a integrar a Liga Meo Surf este ano pela segunda época consecutiva.



A prova constitui a quarta etapa da primeira divisão do surf português e decorre entre 21 e 23 de junho, no concelho da Ribeira Grande, de acordo com o calendário divulgado pela Associação Nacional de Surfistas.

A Liga Meo Surf arranca no próximo mês, com a primeira prova a decorrer entre 22 e 24 de março na Figueira da Foz. A segunda etapa está marcada de 12 a 14 de abril e acontece no Porto.



Na terceira prova do circuito, os atletas deslocam-se até à Ericeira para os três dias de competição, que acontecem a 24, 25 e 26 de maio, antes de chegarem finalmente aos Açores.

O Bom Petisco Peniche Pro, de 25 a 27 de outubro, encerra o calendário desportivo para a temporada de 2024.

Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, assumiu ter grandes expectativas em relação às jovens promessas do surf português aquando da apresentação do calendário desta época.