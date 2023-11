Ribeira Grande pretende criar um centro de trail

A Câmara Municipal da Ribeira Grande pretende avançar para a criação de um centro de trail no concelho, e que passará pela criação de novos trilhos pedestres a juntar aos que atualmente já existem.



A intenção foi manifestada pelo presidente da autarquia durante a cerimónia de entrega de troféus aos vencedores do Ecologic Trail Run Azores - Final da Taça de Portugal de Trail Running.



“A aposta da autarquia na criação de trilhos pedestres tem sido importante para a dinamização do concelho e das freguesias mais rurais. Prova disso tem sido a quantidade de entusiastas deste tipo de atividade que têm visitado regularmente os nossos trilhos”, sublinhou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa da edilidade, antes de anunciar a intenção de criar um centro de trail na Ribeira Grande.



“Queremos continuar a investir nesta atividade, que é uma das principais atividades de quem nos visita. A nossa aposta passará pela criação de novos trilhos, mas também com a criação de um centro de Trail, que pretende ser um local que possa atrair ainda mais pessoas, com uma componente desportiva associada, de forma a proporcionar condições para estágios de equipas no nosso concelho”, reafirmou o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande na cerimónia realizada sábado no Arquipélago - Centro de Arte Contemporânea.

Gaudêncio parabenizou a organização da edição de 2024 do Ecologic Trail Run, organizado pelo CD Os Metralhas, um evento que levou cerca de 600 atletas até ao concelho, a maioria de fora da região, contribuindo para a dinamização económica que o concelho registou nos últimos dias.

O autarca da Ribeira Grande agradeceu ainda a Associação de Trail Run de Portugal, que se associou à prova com a realização da final da Taça de Portugal daquela modalidade e que projetou o evento no todo nacional, deixando o repto para que em 2024 a prova possa continuar a fazer parte desta competição.