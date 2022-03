Censos2021

Ribeira Grande, Lagoa e Santa Cruz são os concelhos mais jovens; Oleiros, Alcoutim e Almeida os mais envelhecidos

Os concelhos da Ribeira Grande e Lagoa, nos Açores, e Santa Cruz (Madeira) são os mais jovens, enquanto Oleiros, no distrito de Castelo Branco, Alcoutim (Faro) e Almeida (Guarda) são os municípios portugueses com a população mais envelhecida, de acordo com dados provisórios do Censos de 2021.