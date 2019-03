Ribeira Grande acolhe formação em gestão de emergência

O município da Ribeira Grande recebe, entre os dias 22 de março e 28 de abril, uma formação em gestão de emergência, evento que tem a chancela da International Foundation of Safety and Security Sciences e que conta com o apoio da autarquia, através da divisão de Proteção Civil.

Esta formação avançada, segundo os conteúdos da Federal Emergency Management Agency (FEMA), dos Estados Unidos da América, dota os formandos de conhecimentos sólidos e efetivos sobre a gestão de emergências em todas as suas vertentes.





No final do curso os formandos estarão preparados para analisar uma emergência, independentemente do seu tipo, características e dimensões de todas as perspetivas e em todas as suas fases, refere nota informativa.







Os destinatários são todos aqueles que se envolvem na gestão de emergências desde proteção civil, bombeiros, socorristas, membros de equipa de socorro e resgate, profissionais de saúde a técnicos de pré-hospitalar, PSP, GNR, Polícia Marítima e demais autoridades.





É uma formação com duração de 72 horas e terá lugar nos bombeiros voluntários da Ribeira Grande. A entidade formadora é a ISO-SEC, uma organização internacional especializada na promoção e ensino nas áreas de safety e security.





Os interessados podem obter mais informações em https://goo.gl/forms/N3Y9fAscEzyW8fM92 ou pelo e-mail office@iso-sec.org