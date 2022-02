"Contestação no HDES chega ao presidente do Governo", "Ponta Delgada e ilha Terceira passam a alto risco de infeção", "Parque de campismo das Sete Cidades reabre na próxima semana" e "Luís Garcia defende abolição do cargo de Representante da República" são os outros destaques do jornal de 23 de julho de 2021.