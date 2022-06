Restabelecida ligação entre central nuclear de Zaporijia e Agência de Energia Atómica

A ligação com a central nuclear tinha sido perdida a 30 de maio, quando os russos tinham cortado o operador de telefone móvel ucraniano em Energodar, naquela zona, com o qual a AIEA tem um contrato de transmissão de dados, disse o operador ucraniano Energoatom, num comunicado divulgado no sábado no serviço de mensagens Telegram.

"Graças aos esforços conjuntos da Energoatom e da Vodafone, na sexta-feira, a ligação entre os servidores de monitorização de materiais nucleares da zona e a AIEA foi reestabelecida”, acrescentou a Energoatom.

Também a AIEA confirmou, num comunicado publicado na rede social Twitter, que foi possível restaurar "a transferência de dados após uma interrupção técnica de cerca de duas semanas”.

“Mas a teletransmissão não substitui a presença física, a intervalos regulares, dos inspetores da AIEA nas centrais, para verificar os materiais nucleares”, ressalvou o diretor-geral da agência, Rafael Grossi.

Disse ainda estar a prosseguir esforços no sentido de organizar uma visita à central de Zaporijia, mas à qual a Ucrânia se opõe pois a região está sob ocupação russa.

Kiev considera que uma visita irá “legitimar, aos olhos da comunidade internacional, a ocupação do lugar pelas forças russas”, segundo a Energoatom.

No início de março, soldados russos tomaram o controlo desta central nuclear no sul da Ucrânia, separada pelas águas do rio Dnipro, da capital regional Zaporijia, ainda sob controlo ucraniano.

Os confrontos dos primeiros dias do conflito fizeram temer uma possível catástrofe nuclear no país onde ocorreu um acidente em 1986, em Chernobil.