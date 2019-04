Resgate de velejador holandês a mais de mil quilómetros de São Miguel

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Reino Unido (UK MRCC) e o navio mercante “Lion King”, coordenou, desde as 07h59 do dia 25 de abril, uma operação de resgate do único tripulante, que se encontrava a bordo do veleiro “THE RUN”.