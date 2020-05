Resgatado um mocho juvenil em São Miguel

A Direção Regional do Ambiente resgatou, na sequência da participação de um cidadão à Linha SOS Ambiente, um juvenil da espécie Asio otus, vulgarmente conhecida como bufo-pequeno, mocho-pequeno ou, ainda, como coruja-pequena.



Esta é uma ave de rapina noturna que habita nas ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores.



De acordo com uma nota do Parque Natural de São Miguel, a ave foi entregue aos cuidados do Centro de Reabilitação de Aves Selvagens de São Miguel, onde permanecerá até obter autonomia que lhe permita regressar ao meio natural.

O arquipélago dos Açores conta com três Centros de Reabilitação de Aves Selvagens (CERAS), localizados nas ilhas do Corvo, Pico e São Miguel, e desde a sua abertura, a Rede de Centros de Reabilitação de Aves Selvagens dos Açores já acolheu cerca de mil aves de diversas espécies.