Resgatado tripulante de navio mercante ao largo da ilha Terceira

O alerta recebido cerca das 09h00, através de um tripulante do navio mercante e de imediato foram ativados para o local elementos da Estação Salva-vidas da Praia da Vitória, com recurso a uma embarcação do porto da Praia da Vitória.





Junto do navio mercante, os elementos da Estação Salva-vidas procederam ao resgate e transporte da vítima, um homem de 38 anos e nacionalidade filipina, até ao porto da Praia da Vitória, onde aguardavam elementos do Serviço de Socorro Imediato de Vida (SIV), que, posteriormente o transportaram para a unidade hospitalar.