Reposta normalidade no transporte de pescado no Aeródromo da Graciosa

Segundo comunicado do Grupo SATA, a solução encontrada "passará pelo controle de segurança antecipado por parte da Autoridade de Segurança competente, que ocorrerá antes do processo de acondicionamento, fecho ou selagem dos volumes a embarcar".



Esta é uma solução provisória, "uma vez que se estima para muito breve a retoma da normalidade do rastreio por meio de Raio X, de todo o tipo de carga", adianta, ainda, a nota.



Recorda-se que os constrangimentos na operação de carga aérea sentidos nos últimos dias na ilha Graciosa , decorrem do incêndio que deflagrou no passado dia 24 de maio, no terminal de carga do Aeródromo da Ilha Graciosa.



Desde então, todos os "esforços têm sido feitos para garantir a maior regularidade possível da operação aérea de passageiros e carga da SATA Air Açores".