Relação agrava medida de coação a suspeito de tráfico

O suspeito de tráfico de droga foi detido em flagrante, por elementos da esquadra da PSP de Ponta Delgada, na manhã de 17 de janeiro de 2019, junto à praia do Pópulo, na posse de 213,5 gramas de canábis, suficiente para a preparação de 1067 doses, 1230 euros em numerário e quatro comprimidos Tramadol e dois comprimidos Suboxone.

Tratava-se da terceira vez que era apanhado num processo por tráfico de droga, sendo que no passado já tinha cumprido uma pena de sete anos de prisão pelo mesmo crime. O Ministério Público, através do DIAP de Ponta Delgada, classificou o crime de tráfico como reincidente, atendendo aos antecedentes do arguido, que tinha sido libertado da prisão em 2017.







Ler mais na edição desta quinta-feira, 27 junho 2019, do jornal Açoriano Oriental