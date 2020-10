"Relação absolve antigo comandante da Polícia" é a manchete do Açoriano Oriental

A absolvição pelo Tribunal da Relação de Lisboa do antigo comandante regional da PSP nos Açores, Poças Correia, do crime de abuso de poder pelo qual tinha sido condenado em Ponta Delgada, está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 29 de outubro de 2020.