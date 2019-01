Reitor acusa República de ‘atentado’ às universidades

As mais lidas

Homem tenta subornar agentes da polícia com 20 euros.

Detido exibicionista no jardim António Borges.

New York Times elege Açores como um dos locais a visitar.

"Açoriano nomeado diretor-nacional adjunto da PJ" é o título do destaque fotográfico do jornal.

O reitor da Universidade dos Açores, João Luís Gaspar, criticou a atitude do Governo da República de tomar medidas que aumentam a despesa, sem compensar com transferências, falando mesmo num ‘atentado’ à autonomia universitária.

