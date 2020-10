Rei de Espanha destaca importância da NATO para segurança mundial

"O Atlântico é parte integrante da nossa civilização e da nossa economia, mas é também o espaço central de outras coisas. A segurança coletiva, a segurança europeia e a norte-americana estão estreitamente implicadas. Uma parte não se sente segura, se a outra não está segura. Esta é a premissa básica da Aliança Atlântica em que Espanha e Portugal participam como aliados, comprometidos e solidários", afirmou o monarca na abertura do Fórum La Toja, a decorrer até sábado na ilha de La Toja, em Pontevedra, na Galiza, Espanha.

Felipe VI, que falou após o discurso do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, naquela sessão, disse que a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) "abriu um processo de reflexão sobre o seu futuro para se adaptar aos novos desafios de segurança, vinculados a outras ameaças como a pandemia, ou as mudanças climáticas", e defendeu a necessidade de se adequarem "os meios às novas realidades tecnológicas".

"Quando se criou a Aliança os seus âmbitos centraram-se na terra, mar e ar, e com ênfase na ameaça nuclear. A nova realidade exige juntar outros dois fundamentais o espaço e o ciberespaço, mas a segurança não é uma dimensão independente da nossa identidade política, pelo contrário, é indissociável dos nossos valores já que a sua razão de ser é precisamente a sua proteção e, definitivamente, o nosso modo de vida", observou.

"Refiro-me a valores de alcance universal, consagrados pela primeira vez na Europa e na EUA nas constituições, autênticos pactos entre cidadãos", declarou, numa alusão à liberdade, igualdade, fraternidade e concórdia.

Para o monarca, "há valores contemporâneos que respondem a novos desafios" a que é preciso dar "muita atenção", apontando como exemplos "o respeito pelo meio ambiente e o direito à privacidade no âmbito digital".

O monarca, que discursou em castelhano, galego e português, reforçou também a importância da integração europeia para a estabilidade política e social.

"Espanha é um país europeu que reconhece a importância da integração para a estabilidade política e prosperidade social e económica que se projeta de forma natural até ao Mediterrâneo e que com Portugal contribui para articular no Atlântico a grande família ibero-americana que hoje também está sobre os efeitos da pandemia. Perante esta realidade, Espanha e Portugal expressam a mais firme solidariedade e compromisso para contribuir de forma eficaz para a superação desta crise", adiantou.

"Neste fórum e nesta ilha, a Galiza convoca-nos a abordar, ao mais alto nível, as respostas aos desafios, em múltiplos âmbitos, que nos coloca esta crise mundial", sublinhou o monarca.

Felipe VI agradeceu ainda a presença de Marcelo Rebelo de Sousa no arranque de três dias de trabalho naquele fórum.

"Alegra-me, de coração, poder estar nesta querida terra galega para assistir à segunda edição deste encontro que, através do diálogo e da identificação dos nossos interesses comuns, procura enfrentar os desafios do nosso tempo, em conjunto”, afirmou Felipe VI.

“Estes encontros fazem-nos sentir como tripulantes de um navio bem apetrechado para zarpar rumo a um futuro de progresso e fazê-lo com outras nações com quem formamos uma equipa, partilhamos geografia, história, valores e princípios. Torna-se natural, dizer aqui, ao lado do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa que o Atlântico será sempre um eixo fundamental da nossa projeção e da nossa forma de estar no mundo", acrescentou.