Rei Carlos III retoma compromissos públicos com visita à Escócia

Centenas de pessoas apareceram nas ruas de Dunfermline, na região de Fife, a norte de Edimburgo, para receber o novo monarca, que vestiu um ‘kilt’, a saia tradicional usada pelos homens escoceses.

Tal como em outras ocasiões, Carlos III passou algum tempo a trocar apertos de mão e a conversar com vários dos populares presentes.

"Não poderia haver maneira mais adequada de marcar a extraordinária vida de serviço da minha amada mãe do que conceder esta honra a um lugar que se tornou famoso pela sua longa e distinta história, e pelo papel indispensável que desempenhou na vida do nosso país", afirmou Charles num discurso.

Na parte da tarde, Carlos e Camilla organizaram uma receção para cerca de 300 convidados no Castelo de Holyrood, em Edimburgo, para celebrar a contribuição da comunidade britânica do Ásia do Sul, nomeadamente de origem indiana e paquistanesa.