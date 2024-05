“Registos do Senhor Santo Cristo” no Parque Atlântico

“Inspiradas numa visita à exposição da artesã Graça Páscoa, as obras prometem surpreender os visitantes pela sua criatividade, sem deixar de parte a tradição”, refere nota de imprensa.





A iniciativa foi coordenada pelo Serviço de Mediação e Interpretação do Museu Carlos Machado e envolveu a criatividade e o talento de jovens com idades entre os 18 e os 33 anos.





Nestes registos foram utilizados materiais variados tais como “caixas de vinho, papel de seda, veludo, pérolas, contas de plástico, búzios, escamas de peixe, conchas e vegetação natural”.





Além de nove peças únicas, a exposição conta ainda com a recriação de um tapete alusivo à procissão do Senhor Santo Cristo, dos Milagres feito com aparas de madeiras coloridas, e com uma varanda decorada com a tradicional colcha.





A nota de imprensa diz ainda que para que os “visitantes possam ter uma visão 360º do trabalho e da dedicação dos utentes da APPDA-Açores, será também exibido, no local, um vídeo que documenta o processo de criação dos registos”.