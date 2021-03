Regiões de Portugal continental com Rt abaixo de 1, Açores com 1,20

Segundo o relatório do INSA sobre a curva epidémica da infeção pelo novo coronavírus, no período entre 10 e 14 de março, ainda antes do início da atual fase de desconfinamento, o valor médio do Rt – o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada – foi de 0,86 no país.

Este valor de 0,86 é superior ao Rt médio divulgado nos anteriores cinco relatórios semanais: 0,73 a 12 de fevereiro, 0,66 a 19 de fevereiro, 0,68 a 26 de fevereiro, 0,71 a 05 de março e 0,80 a 12 de março.

De acordo com os dados hoje divulgados, desde 10 de fevereiro que se verifica a estabilização do Rt com um “ligeiro aumento” de 0,61 para os 0,89 registados a 14 de março, o que sugere que se está perante um “desacelerar da tendência de decrescimento da incidência” do vírus SARS-CoV-2.

Por regiões, no período entre 10 e 14 de março, o Norte apresentou um Rt de 0,85, o Centro de 0,86, Lisboa e Vale do Tejo de 0,81, o Alentejo de 0,82, o Algarve de 0,84 e os Açores de 1,20.

À semelhança do último relatório, o INSA não disponibilizou os dados sobre a Região Autónoma da Madeira, devido à “introdução de um elevado número de notificações em atraso na base de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), o que impede uma interpretação correta dos resultados”.

De acordo com o instituto, assim que esta situação estiver ultrapassada, o INSA retomará o cálculo do Rt para a Madeira, admitindo que o índice de transmissibilidade nacional “poderá estar inflacionado” por esta razão.

De acordo com o INSA, Portugal apresenta ainda uma taxa de notificação acumulada de 14 dias entre os 60 e os 119,9 casos por 100 mil habitantes, com todas as regiões do país abaixo dos 120.

Estes indicadores – o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 – são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que está a ser feita do processo de desconfinamento que se iniciou segunda-feira.

Na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os 120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias ou sempre que o Rt ultrapasse o 1.