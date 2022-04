Região regista recorde de 189 casos

Um número recorde desde o início da pandemia, sendo 118 em São Miguel, 36 na Terceira, 33 no Faial, um no Pico e um em Santa Maria, resultantes de 1.355 testes realizados.



Foram ainda registadas 69 recuperações.



À data de hoje estão 15 doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (quatro em Unidade de Cuidados Intensivos).



O arquipélago regista presentemente 918 casos positivos ativos, sendo 635 em São Miguel, 148 na Terceira, 47 no Faial, 35 em Santa Maria, 26 no Pico, 22 na Graciosa e cinco nas Flores.



Tendo em conta a atual situação epidemiológica da Região com um aumento de casos positivos, mais expressivo, nas ilhas de São Miguel e Terceira, a Autoridade de Saúde Regional informa também, que as equipas de saúde encontram-se a encetar todas as diligências para o contacto célere com os utentes positivos para SARS-CoV-2 e respetivos contactos próximos, contudo, reconhece que por vezes, tem-se verificado um período de resposta até 72 horas.

Neste sentido, a Autoridade de Saúde apela para a necessidade do cumprimento das orientações da Linha de Saúde Açores ( 808 24 60 24) até ao contacto por parte dos profissionais das equipas de saúde pública, devendo os casos positivos e contactos próximos vigiar os sintomas e ficar em isolamento.