Região com oito novos casos nas últimas 24 horas

Assim, o concelho de Vila Franca do Campo regista um caso, em São Pedro.



No concelho de Ponta Delgada há sete novos casos (cinco em São Pedro, um na Relva e um na Fajã de Baixo).





Também nas últimas 24 horas foram registadas seis recuperações em São Miguel, todas no concelho de Ponta Delgada (duas na Ajuda da Bretanha, uma em São José e três em São Pedro).





Estão agora internados 10 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.



Nas últimas horas foi transferido um doente dos cuidados intensivos do Hospital do Divino Espírito Santo para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estando em ECMO (oxigenação por membrana extra corpora).



A Região regista hoje 131 casos positivos ativos, sendo 130 em São Miguel (105 no concelho de Ponta Delgada, oito no concelho da Ribeira Grande, sete no concelho da Lagoa, quatro no concelho do Nordeste, quatro em Vila Franca do Campo e dois no concelho da Povoação) e um caso positivo na Terceira, na freguesia da Feteira, do concelho de Angra do Heroísmo.



O número de vigilâncias ativas é presentemente de 897.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.179 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.910 pessoas e 30 pessoas faleceram.