Região com cerca de 321 mil dormidas em alojamentos turísticas em outubro

“O Indicador de Turismo prevê que terão sido registadas no mês de outubro, em toda a região, cerca de 321 mil dormidas no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo em espaço rural)”, lê-se numa publicação do SREA, divulgada na sua página na Internet.

Segundo o Serviço Regional de Estatística, “o valor desta estimativa das dormidas é superior em 4,6% quando comparado com o valor definitivo do mês homólogo (307 mil)”.

A publicação destaca ainda o número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores, em outubro, provenientes de voos com origem no continente português e na Madeira e de voos internacionais.

De acordo com dados revelados anteriormente pelo SREA, os Açores registaram, em outubro, um novo recorde de passageiros desembarcados em aeroportos nesse mês, com mais de 171 mil desembarques.

Os passageiros desembarcados de voos interilhas (72.400) apresentaram um crescimento homólogo de 7,4%, os provenientes de outras regiões do território nacional (80.715) aumentaram 3,9% e os provenientes do estrangeiro (18.130) aumentaram 25,7%.

Ainda segundo o SREA, o Indicador de Turismo (IT) “tem por objetivo estimar a evolução geral da atividade económica no setor do turismo na Região Autónoma dos Açores”.

"O IT-Açores resulta da adição das estimativas das dormidas registadas nos três tipos de alojamento turístico e é divulgado cerca de três semanas antes da publicação do destaque da Atividade Turística", lê-se na publicação.

A estimativa das dormidas no conjunto da hotelaria, no turismo rural e no alojamento local "recorre aos valores registados no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos" e à "extrapolação de tendências de acordo com a taxa de resposta expectável em cada caso".