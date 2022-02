Região com 40 novos casos e 10 recuperações nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, quatro dos novos casos resultam de análise de despiste do vírus SARS-CoV-2 , residentes, por sintomatologia. Todos os casos restantes correspondem a transmissão comunitária.





Por concelhos, a Lagoa registou cinco novos casos (todos em Nossa Senhora do Rosário).





Ponta Delgada tem 13 novos casos (um nos Arrifes, três na Fajã de Cima, quatro em São José, dois no Livramento, dois em São Pedro e um nos Fenais da Luz).





Na Ribeira Grande há 14 novos casos (três nos Fenais da Ajuda, três na Ribeirinha, quatro na Lomba da Maia, dois em Rabo de Peixe, um no Pico da Pedra e um nas Calhetas).





Vila Franca do Campo registou um novo caso (Ponta Garça).





Em Santa Maria os cinco novos casos resultam de análise de despiste do vírus SARS-CoV-2, a cinco viajantes, não residentes, por terem revelado sintomatologia.





A Graciosa registou dois novos casos nas últimas 24 horas, sendo que um dos casos corresponde a um viajante interilhas, com teste positivo, após ter revelado sintomatologia. O outro caso está ligado a uma cadeia de transmissão local primária, agora identificada em Santa Cruz.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 10 recuperações, sendo nove na ilha Terceira e uma em São Jorge.





À data de hoje estão internados 12 doentes nos hospitais dos Açores, 11 dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com três em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.





O arquipélago regista presentemente 541 casos positivos ativos, sendo 463 em São Miguel, 35 na Terceira, 16 em São Jorge, 14 no Faial, sete em Santa Maria, quatro na Graciosa e dois no Pico.





Com o surgimento na Graciosa de uma cadeia de transmissão local primária, ficam agora ativas seis em todo o arquipélago, sendo duas no Pico, uma em São Jorge, uma em Santa Maria, uma na Graciosa e uma partilhada entre Faial e São Jorge.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.376 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 7.638 pessoas e 39 faleceram.