Região com 25 novos casos e 26 recuperados

Segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel foram registados 18 novos casos positivos no concelho de Ponta Delgada, três no concelho da Lagoa, dois no concelho da Ribeira Grande e um em Vila Franca do Campo.



Na Terceira, foi registado um caso positivo no concelho de Angra do Heroísmo.



À data de hoje estão quatro doentes internados, sendo três no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, nenhum em cuidados intensivos.



Nas últimas 24 horas foram registadas 26 recuperações.



O arquipélago regista presentemente 284 casos positivos ativos, sendo 232 em São Miguel, 40 na Terceira, quatro no Faial, três no Pico, dois no Corvo, dois nas Flores e um em Santa Maria.