Região com 23 novos casos positivos

Os 16 novos casos diagnosticados na ilha de São Miguel, são todos em contexto de transmissão comunitária.

Os três novos casos na ilha Terceira, também são todos em contexto de transmissão comunitária.

Na ilha do Faial, os quatro novos casos estão relacionados com uma cadeia de transmissão anteriormente referenciada.

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, no decurso da reavaliação dos casos relacionados com a empresa Portos dos Açores, na sequência da testagem da responsabilidade da mesma, reporta-se que dos 86 casos testados, por meio de metodologia RT-PCR, no âmbito do Serviço Regional de Saúde, 81deram resultado negativos, um deu positivo e quatro aguardam resultado.





Uma recuperação

Há a registar uma recuperação na ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.





25 Internamentos

Há 25 internamentos, sendo 24 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (oito em UCI) e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.





Duas cadeias de transmissão ativas

Há duas cadeias de transmissão ativas, uma no Pico e uma no Faial.

Refira-se que de acordo com a situação de transmissão comunitária registada nas ilhas Terceira e São Miguel, a Autoridade Regional de Saúde deixou de mencionar as cadeias de transmissão local referentes a estas ilhas. Foram extintas 195 cadeias de transmissão.





586 Casos positivos ativos

Existem atualmente 586 casos positivos ativos na Região, sendo 538 em São Miguel, 34 na Terceira, dois no Pico, dez no Faial, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje 3.425 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se 23 óbitos e 2.716 recuperações.