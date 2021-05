Região com 14 novos casos e 26 recuperados nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, 12 dos 13 novos casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária e um é referente a análise do 6.º dia, a um viajante residente.





Desta forma, no concelho da Ribeira Grande, foram registados nove novos casos (seis em Rabo de Peixe, um na Ribeira Seca, um na Matriz e um no Pico da Pedra).





Em Ponta Delgada foram diagnosticados três novos casos (São Sebastião, Capelas e São José).





No concelho da Lagoa há um novo caso (Nossa Senhora do Rosário).





Todos estes casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária.





Na Terceira há um novo caso no concelho da Praia da Vitória (Lajes), referente a um viajante, residente, com teste positivo ao 6.º dia.





Há uma cadeia ativa na ilha das Flores.





Recuperaram da doença 26 pessoas, sendo 25 em São Miguel, sendo 11 no concelho da Ribeira Grande (quatro nas Calhetas, três no Pico da Pedra, três em Rabo de Peixe, um na Matriz); seis no concelho de Ponta Delgada (dois nos Arrifes, um nas Capelas, um em São Vicente Ferreira, um nos Remédios e um no Livramento); cinco no concelho de Lagoa (quatro em Nossa Senhora do Rosário e um em Água de Pau); dois no concelho de Vila Franca do Campo (ambos em Ponta Garça) e um na Povoação (Furnas). Nas Flores recuperou um doente (Lajes).





Estão internados 11 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum em cuidados intensivos.





Estão presentemente 916 pessoas em vigilância ativa.





À data de hoje, a Região conta com 200 casos positivos ativos, 185 em São Miguel, oito nas Flores, cinco na Terceira e dois em Santa Maria.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.099 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 4.746 pessoas e 31 faleceram.





Desde 31 de dezembro de 2020 e até 6 de maio, foram administradas nos Açores 87.077 doses de vacina contra a Covid-19, correspondentes a 59.347 pessoas com 15 ou mais anos, com a primeira dose e 27.730 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.