Red Bull Cliff Diving a 22 de junho nos Açores

O circuito mundial de saltos para a água regressa ao arquipélago em 2019 com a etapa portguesa, a quarta do calendário de sete provas, a disputar-se a 22 de junho, divulgou esta manhã a Red Bull em comunicado.

O local de realização da prova é, como habitualmente, o ilhéu de Vila Franca do Campo, local que permite o regresso às origens da modalidade, já que os dois primeiros saltos são efetuados a partir da rocha.



Em 2019 o circuito conta com sete etapas e atletas de 18 nacionalidades.



A primeria prova está agendada para 13 de abril nas Filipinas (um estreia), prosseguindo a 12 de maio em Dublin, na Irlanda (outra estreia). Em junho, no dia 2, realiza-se a etapa italiana (Polignano a Mare) e no dia 22 o ilhéu de Vila Franca do Campo será palco da quarta etapa.



a 14 de julho estreia-se no circuito a cidade de Beirute, no Líbano, seguindo-se a 24 de agosto Mostar na Bósnia-Herzegovina e Bilbau, em Espanha, a 14 de setembro, onde se vão consagrar os campeões de 2019.

O ano passado o inglês Gary Hunt e a australiana Rhiannan Iffland foram os grandes vencedores.