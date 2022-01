“Recuperar os tempos áureos do Sport Club Lusitânia passa por reaproximar os adeptos do clube"

As bandeiras estão hasteadas. O feriado de São João é dia de festa também para a família do Sport Club Lusitânia. São 99. O dia em que arrancam as celebrações do centenário que se vai assinalar em 2022. Foi atleta do Sport Club Lusitânia durante 15 anos, mas trazia na história familiar relações ainda mais estreitas com o clube da Rua da Sé. Luís Carneiro tem 39 anos e é presidente do Sport Club Lusitânia desde 2019. Foi reeleito no passado mês de maio para um segundo mandato. Em entrevista ao Açoriano Oriental, o empresário angrense garante que a chave para o sucesso do clube é a reaproximação aos Lusitanistas.







O que pretende a direção do Lusitânia passar à comunidade açoriana neste ano de comemorações do centenário que agora se inicia?

Pretendemos acima de tudo que contem com um Lusitânia responsável e pronto para assumir uma posição de destaque no que toca à formação pessoal e desportiva de todos os seus atletas. A dimensão atual do Sport Club Lusitânia, e todo o contexto histórico que caracteriza os quase 100 anos de existência, elevam a responsabilidade desta instituição muito para alem da competição, temos um papel importantíssimo no contexto social regional e sem dúvida assumiremos esta nossa obrigação com projetos focados na qualidade da promoção do desenvolvimento desportivo regional.







Este é um clube que guarda tantas glórias e conquistas no passado. Do que precisa o Lusitânia para voltar a esses tempos áureos?

Sendo este o clube mais campeão dos campeões açorianos, e sem esquecer que qualquer clube desportivo depende também de resultados, o projeto desta direção vai um pouco mais além. Assumo a importância de termos equipas competitivas em qualquer modalidade ou escalão etário, mas acredito que nenhum clube vive sem adeptos ou massa associativa. Para mim, neste momento, recuperar os tempos áureos do Sport Clube Lusitânia, passa em primeiro lugar por reaproximar os adeptos do clube, pois como é publico, nos últimos anos devido a diversas situações aconteceu exatamente o aposto. O caminho é claro, apostar na formação dos nossos jovens e atletas, apostar num processo formação desportiva de qualidade onde formaremos lusitanistas, que possam, dentro de pouco tempo, ser jogadores, diretores, presidentes e acima de tudo adeptos do Sport Club Lusitânia. Posso adiantar que até ao momento estamos a atingir e até mesmo a superar as nossas próprias expectativas. Foi esta a motivação que me levou a aceitar um segundo mandato como presidente do clube.







É do conhecimento público que as últimas décadas foram madrastas para as finanças do Clube. O que está a ser feito no sentido reaver a saúde financeira do SC Lusitânia?

Orçamentos muito rigorosos, divididos por modalidades e escalões, sem esquecer que a honra do nosso clube passa por cumprir as obrigações presentes, sem virar as costas a quem ajudou o clube no passado. A minha entrada no clube, numa primeira fase, passou por realmente perceber a viabilidade ou não de conseguirmos conjugar um passivo gigante para a dimensão desta instituição, com a necessidade de termos uma formação desportiva e pessoal de qualidade nas nossas

camadas jovens, e ainda, equipas seniores competitivas em todas as modalidades de futebol, basquetebol e futsal. Com a compreensão de todos os credores e com a confiança e participação dos nossos sócios e adeptos, estamos a conseguir conjugar todas aquelas, que na minha opinião são variáveis fundamentais para termos um Sport Club Lusitânia viável, ambicioso e presente na vida de todos nós, com valores bem definidos.







O Clube tem história no futebol e atualmente está na Liga portuguesa de Basquetebol e prepara-se para disputar a segunda divisão no futsal. Como é que o SCL faz a gestão do investimento nestas três modalidades tendo as dificuldades financeiras que ainda tem?

O investimento que é feito em cada uma das modalidades está sempre relacionado com as receitas que o clube terá em cada uma delas. Conjugar as dificuldades financeiras com a ambição de cada modalidade, acaba por ser simples, porque todos os departamentos acima de tudo são do Sport Club Lusitânia. Trabalhamos todos em conjunto diariamente, para que possamos juntos ultrapassar as dificuldades de cada modalidade, conjugando as ambições com o que realmente é possível. A grande ambição do Sport Club Lusitânia passa neste momento por dizer e mostrar a todos que temos projetos, temos futuro, mas precisamos de mais lusitanistas para nos ajudarem nesta caminhada que tem de ser de todos.







Liderar o clube no seu centenário tem um sabor especial?

Ser presidente do meu clube de sempre, é sem dúvida especial, até porque na minha família, o meu avô já tinha sido presidente, o meu trisavô fez parte da primeira direção do clube, e os meus filhos fazem a sua formação desportiva no clube. Por todas estas razões será sempre especial e o ano do centenário sendo histórico, fico feliz por poder contribuir. No que toca ao sabor, digo-lhe claramente que só consigo saborear a responsabilidade de manter esta máquina em andamento em todas as frentes. Assumo este cargo porque quero, porque sinto que posso ajudar o meu clube, tal como o meu clube já me ajudou em diversas ocasiões da minha vida, e senti que esta era a altura de retribuir. Costumo em jeito de brincadeira dizer, que o melhor dia da minha presidência será o dia em que sair com o sentido de dever cumprido. Termino com o orgulho, orgulho de pertencer a esta equipa que não se resume apenas à minha direção, inclui todos os atletas, diretores, funcionários, colaboradores, sócios e adeptos.







O que estão a programar para estas celebrações que se prolongam até junho de 2022, data em que assinalam os 100 anos?

Tivemos a preocupação de neste ano centenário preparar para todos os Lusitanistas e amantes do desporto em geral um programa repleto de momentos que pretendem eternizar esta coletividade desportiva e este marco centenário. As nossas iniciativas serão divulgadas ao longo do ano, sendo que guardamos para este momento três situações. Lançaremos a nossa medalha de coleção centenária, devidamente numerada e com 4 opções: bronze, banhada em prata, banhada em ouro e prata maciça. Abriremos oficialmente as inscrições para a nossa marcha de São João a realizar nas próximas festas Sanjoaninas. Será uma marcha que sairá à rua exatamente no dia em que este clube perfaz 100 anos de existência. Faremos também a inauguração do novo site oficial do Sport Club Lusitânia. Para já são estas as iniciativas que serão divulgadas.







Que mensagem gostaria de deixar aos Lusitanistas espalhados pelo mundo?

Gostaria de transmitir a enorme gratidão por continuarmos a contar com a sua colaboração. É fundamental a participação de todos, sendo que aqueles que nos acompanham à distância merecem sempre um cumprimento especial, por continuarem, mesmo longe, a acreditar na sua terra e nas suas gentes, valorizando as suas raízes e instituições. Faremos de tudo, para que em breve o Sport Club Lusitânia inicie a sua digressão pelos vários locais nos EUA e Canadá que elevam o nome desta instituição em terras longínquas.