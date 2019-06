Recolhidos 230 quilos de resíduos na orla costeira de Lagoa

Foram recolhidos 230 quilos de resíduos, na sua maioria madeiras, embalagens de plástico e materiais de construção, entre outros, na ação de limpeza da sua orla costeira do concelho de Lagoa, levada a cabo pela autarquia local, através do Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL).

A ação de limpeza foi realizada em quatro zonas costeiras distintas, nomeadamente do Porto dos Carneiros até ao Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa, do Portinho de São Pedro até ao edifício do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA), na Baía de Santa Cruz e no Cerco em Água de Pau, adianta nota de imprensa.





Esta iniciativa contou com o apoio de dezenas de voluntários e de várias instituições e entidades locais e outras.





De referir que a limpeza subaquática que estava prevista, veio a ser cancelada devido ao agravamento do estado do mar.





Saliente-se que esta ação de limpeza foi incluída no programa da campanha “Açores Entre-Mares 2019”, da Direção Regional dos Assuntos do Mar, que tem como objetivo alertar a população para os efeitos nocivos do lixo marinho, identificado como um dos grandes problemas ambientais da atualidade.





No âmbito desta iniciativa, decorreu, em simultâneo, a atividade intitulada “Onde se escondem os Microplásticos”, desenvolvida pelo Expolab – Centro de Ciência Viva.





O grupo do programa Eco-Escolas da Escola Secundária de Lagoa, irá realizar, posteriormente, a atividade “O mar começa aqui”, um projeto da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), onde os alunos irão realizar pinturas em torno de algumas sarjetas da zona do Porto dos Carneiros.