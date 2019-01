"Realizadas 700 ações de fiscalização no turismo" é a manchete do Açoriano Oriental

As 700 ações de fiscalização realizadas pela Inspeção Regional do Turismo em 2018 e que detetaram várias ilegalidades, estão em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 13 de janeiro de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para a entrevista com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, que alerta para a necessidade de mudar de estratégia caso o preço do leite não suba e não se chegue a um acordo com a indústria e a distribuição.



"Air Centre começa com uma dezena de cientistas" é outro destaque do jornal.