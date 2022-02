PSD

Rangel estranha que Rio tenha mudado de posição com “30 anos” contra abertura de cadernos

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel criticou Rui Rio por ter proposto no sábado a abertura dos cadernos eleitorais a militantes sem quotas em dia, ao contrário do que defendeu “nos últimos 30 anos”, reiterando que “não se mudam regras a meio do processo”.