Raissi apoia qualquer iniciativa diplomática que permita levantar sanções

“As sanções contra a nação iraniana devem ser levantadas. Apoiaremos qualquer plano diplomático que alcance esse objetivo”, disse o chefe de Estado da República Islâmica durante a sua cerimónia de tomada de posse no parlamento.

Raissi afirmou, no entanto, que nem a pressão nem as sanções impedirão o Irão de defender os seus “direitos legais”.

“A política de pressão e de sanções não conseguirá desencorajar o Irão de defender os seus direitos legais”, referiu num discurso divulgado pela televisão estatal iraniana.

O antigo chefe da Autoridade Judiciária iraniana, de 60 anos, tomou hoje posse no parlamento como oitavo Presidente da República Islâmica para um mandato de quatro anos, depois de ter vencido as presidenciais do passado mês de junho – marcadas por uma elevada abstenção - e de a sua eleição ter sido aprovada pelo líder supremo, o 'ayatollah' Ali Khamenei.

“Dedicar-me-ei ao serviço do povo, à honra do país, à propagação da religião e da moralidade e ao apoio da verdade e da justiça”, prometeu.

Raissi sucede ao moderado Hassan Rohani, que concluiu, em 2015, em Viena, um acordo internacional com as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano, após vários anos de tensões sobre a matéria.

Em 2018, os Estados Unidos abandonaram unilateralmente o tratado e restabeleceram sanções, o que afetou a situação económica e social do Irão.

O novo Presidente, conhecido pela sua desconfiança em relação ao Ocidente, assume o comando numa altura em que as negociações indiretas do Irão com os Estados Unidos para salvar o acordo nuclear estão paralisadas.

As agitadas hostilidades regionais são outro desafio, assim como a pandemia da covid-19, que muito tem afetado o país.

A cerimónia de tomada de posse de hoje foi reduzida precisamente devido ao novo coronavírus, mas ainda atraiu vários líderes e dignitários estrangeiros.

Os presidentes do Iraque e do Afeganistão estiveram presentes, assim como Enrique Mora, o responsável da União Europeia que coordenou as recentes negociações nucleares em Viena, e altos dirigentes de Omã, Qatar, Kuwait, Venezuela e Coreia do Sul.