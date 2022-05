Rabo de Peixe inaugura trilho artístico cultural da vila

"A ideia é valorizar o trabalho dos alunos e aproximar a escola à própria comunidade. Pretendemos ainda mostrar aos visitantes que Rabo de Peixe tem muita diversidade de artistas. Valorizar a vila, porque esta é uma zona com pessoas com grandes capacidades artísticas que muitas vezes ficam escondidas atrás de outras situações menos positivas", disse à Lusa o presidente do conselho executivo da Escola Rui Galvão de Carvalho, André Melo.

Segundo André Melo, a iniciativa partiu de uma professora que pretendia expor trabalhos dos alunos do 3.º ciclo, mas como a escola está em obras não existiam condições físicas para albergar a mostra no estabelecimento de ensino.

Assim, o trilho artístico permitirá percorrer a vila e conhecer trabalhos de alunos desde o pré-escolar até ao 9.º ano de Rabo de Peixe, Pico da Pedra e Calhetas, no concelho da Ribeira Grande, referiu ainda o docente.

Durante o percurso será também possível reviver a história da vila, através da recolha histórica de fotografias, cartografia e documentos cedidos pelo Arquivo Municipal da Ribeira Grande.

O trilho tem, por exemplo, uma carta de Rui Galvão de Carvalho, patrono da escola básica, mapas antigos de Rabo de Peixe, fotografias captadas por professores e alunos, trabalhos manuais em madeira e pinturas em papel dos estudantes, detalhou o presidente do conselho executivo da Escola Rui Galvão de Carvalho.

Todos os elementos estarão expostos em vários locais como a igreja paroquial, junta de freguesia, casa do povo, clube naval, janelas das habitações dos alunos, nos tradicionais quartos decorados em honra do Espírito Santo e nos estabelecimentos comerciais.

"O mar está intrinsecamente ligado a esta comunidade" piscatória, realçou André Melo, indicando que o tema do trilho é "o mar aqui tão perto".

O roteiro estará patente na vila durante um mês e o objetivo é que seja "o primeiro de muitos", sublinhou ainda.

"Durante a pandemia de covid-19 acabamos por nos isolar um pouco e queremos dar uma volta a esta situação, aproximando de novo a escola aos pais e à comunidade", reforçou André Melo.

O primeiro trilho artístico cultural de Rabo de Peixe é inaugurado na sexta-feira, num evento que contará com a presença da secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro.