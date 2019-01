‘Queremos mostrar que o mundo não está a andar Pelo Próprio Pé’

Partindo da necessidade de Nelson Cabral e Miguel Mendes - enquanto atores - de recuperar duas personagens (Rios e Solano) que já tinham interpretado numa peça de Sanchis Sinisterra, há cerca de 10 anos, intitulada ‘Piolhos e Actores’, ambos sobem esta noite (18 janeiro) ao palco do Teatro Micaelense para estrear ‘Pelo Próprio Pé’, numa produção da Associação Despe-Te-Que-Suas.



Segundo refere Nelson Cabral, a peça “é uma reflexão um pouco existencialista sobre o que é isso de viver nesta primeira metade do século XXI, não só como atores e mas também como seres humanos nesse mundo”. Nesta peça, conta Miguel Mendes, “as personagens do ‘Piolhos e Actores’ começaram a ganhar vida e também os mecanismos tecnológicos que a personagem do Nelson gosta de utilizar, começam, digamos, a ter uma vida própria”







Leia mais na edição desta sexta-feira, 18 janeiro 2019, do jornal Açoriano Oriental