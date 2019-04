As mais lidas

Segundo informações recolhidas junto da Proteção Civil dos Açores, o incêndio que começou por volta da hora de almoço, “foi provocado por uma queimada, não autorizada, que se descontrolou”, na zona do Pico d' Água, concelho da Ribeira Grande.

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira, na zona do Pico d' Água, concelho da Ribeira Grande, provado por uma queimada.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok