Queda de árvore provoca danos em apartamentos na Fajã de Baixo

Uma árvore de grandes dimensões, situada nas proximidades, acabou por cair devido à força do vento e provocou danos nos blocos de apartamentos. A extensão dos danos ainda vai ser avaliada por peritos, ao longo desta semana, mas ontem foi visível a existência de janelas, azulejos e chaminés danificadas.Também houve danos, parciais, num muro de pedra.



A queda da árvore aconteceu, aproximadamente, pelas 04h30, motivando uma rápida intervenção dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada, apoiados pela PSP de Ponta Delgada e Proteção Civil Municipal de Ponta Delgada.



Os trabalhos para a remoção da árvore prolongaram-se durante várias horas, com a intervenção de uma viatura com uma grua, para cortar os troncos da árvore com segurança e minimizar os riscos para os moradores.



Todos estes trabalhos foram coordenados pela Proteção Civil Municipal de Ponta Delgada, que contou com a colaboração de elementos da PSP e Bombeiros de Ponta Delgada.