Quatro pessoas auxiliadas devido a onda na Fajã do Ouvidor

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, as quatro pessoas, de nacionalidade eslovaca, ficaram "em dificuldades na água”, ao final da tarde, naquela zona do concelho de Velas.

À chegada ao local os elementos da Polícia Marítima constataram que as quatro pessoas saíram da água com o auxílio de outros elementos do grupo, mas foi necessário transportá-las até uma unidade hospitalar. Uma das pessoas "estava em estado grave", pelo que foi levada para a ilha de São Miguel, para "cuidados diferenciados".

A ilha de São Jorge tem mais de sete dezenas de fajãs – pequenas planícies junto ao mar com origem em desabamentos de terras ou lava – que são, desde 2016, Reserva da Biosfera da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), e dos locais mais procurados pelos turistas.