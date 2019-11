Quatro Juntas de Freguesias reclamam mais vigilância da PSP

Os presidentes das Juntas de Freguesias de Mosteiros, Ginetes, Candelária e Feteiras, no concelho de Ponta Delgada, reclamam um reforço da vigilância da PSP.

Estas quatro freguesias - conjuntamente com as Sete Cidades - contam com uma população de 5.944 habitantes, segundo os censos de 2011, contando com mais residentes que as ilhas de Santa Maria, Graciosa, Flores ou Corvo, mas queixam-se da falta de patrulhamento e fiscalização da polícia.





