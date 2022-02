Covid-19

Quase 45 mil pessoas receberam reforço da vacina este fim de semana em Portugal

Quase 45 mil pessoas com 65 ou mais anos receberam, no domingo e no sábado, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Portugal, elevando para mais de meio milhão as doses administradas, anunciou a Direção-Geral da Saúde.