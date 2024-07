Quase 40 policias feridos em vigília pela morte de três crianças em Southport, Inglaterra

Quase 40 polícias ficaram feridos na terça-feira à noite devido a distúrbios violentos em Southport, no noroeste da Inglaterra, no final de uma vigília pela morte de três crianças num esfaqueamento num parque recreativo, informaram hoje as autoridades.