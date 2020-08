O Açoriano Oriental noticia ainda que apenas 2,6% da população dos Açores ganhou imunidade à Covid-19.



A retoma na Pesca e o alerta do Bloco de Esquerda de que estão previstos cortes nos fundos comunitários estratégicos para os Açores são outros assuntos em destaque no jornal de hoje, onde o Desporto publica uma entrevista com o treinador do Santa Clara e dá conta que José Raimundo deixa a presidência da Associação de Patinagem de Ponta Delgada.