PSP detém um homem por tráfico de droga em Ponta Delgada

A detenção aconteceu no âmbito de “uma investigação a cargo da Brigada Anticrime da PSP” que já “decorria já há cerca de oito meses”, na qual “foram recolhidos indícios que apontavam para a venda de diferentes tipos de estupefaciente por parte do arguido, havendo indicação de que a atividade criminosa desenvolvida pelo suspeito decorria na respetiva residência, à qual se deslocavam diversos consumidores para lhe adquirir as referidas substâncias”.

Em comunicado, o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública informa ainda que, “no âmbito do inquérito em curso, foi montada uma operação de investigação criminal que permitiu dar cumprimento a um mandado de busca domiciliária à residência do arguido, tendo sido detetada e apreendida uma balança de precisão, 886 doses de haxixe, 19 doses de cocaína, canábis, entre outros artigos diretamente relacionados com o ilícito em investigação”.

Apesar de o arguido não ter antecedentes criminais, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas perante as autoridades, devido à “quantidade significativa de estupefaciente apreendida” e a “indícios que sobre o mesmo recaem pela prática de outros crimes relacionados com violação de domicílio e dano”.

“A Divisão Policial de Ponta Delgada dará prosseguimento à estratégia definida pelo Comando Regional da PSP dos Açores no combate ao consumo e tráfico de estupefacientes, enquanto um dos flagelos criminais mais desestabilizadores da ordem, segurança e tranquilidade pública nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, promovendo sistemáticas ações policiais tendentes à prevenção e repressão deste fenómeno, tantas vezes ligado à ocorrência de outros ilícitos criminais”, lê-se ainda no comunicado.