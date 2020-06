Segundo a nota, no mesmo concelho, foram detidos dois homens de 50 e 35 anos por suspeita da prática de crime de posse de arma proibida Já em Ponta Delgada, foi detido um homem de 20 anos por ofensas à integridade física com recurso a arma branca. E as esquadras do Nordeste e da Lagoa detiveram um homem de 29 anos e outro de 23 anos, ambos por condução de veículo sem habilitação legal.