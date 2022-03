PSP detém dois homens pelo crime de violência doméstica

No seu relatório da atividade policial nos Açores, entre os dias 20 a 23 de agosto, a PSP refere que deteve um homem de 24 anos, na Vila de Rabo de Peixe, do concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, pela prática do crime de violência doméstica contra a sua cônjuge.

"Ao detido presente à Autoridade Judiciária competente foi-lhe aplicado a medida de coação de proibição de contacto com a vítima, para além do afastamento da mesma", adianta o comunicado.

A outra detenção resultou da "execução de um mandado de detenção, fora de flagrante delito, emanado pela Autoridade Judiciária, de um homem de 37 anos, no concelho de Ponta Delgada, após diligências que apontavam para a prática do crime de violência doméstica", tendo sido aplicada "a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e a medida de afastamento desta".

O relatório da PSP dá conta ainda da detenção, "em flagrante delito", de dois homens, de 22 e 32 anos, nos concelhos de Ponta Delgada e da Vila Franca do Campo, em São Miguel, "pelos crimes de resistência e ameaças sobre autoridade".

No Faial a PSP deteve um homem de 31 anos, "em flagrante delito", no concelho da Horta, pela presumível prática de um crime de cultivo/tráfico de estupefacientes, tendo sido "detetadas e apreendidas 12 plantas de canábis e 11 doses individuais de liamba".