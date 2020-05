PSP apreende meio quilo de heroína e 28 mil euros em numerário

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, na sequência de várias diligências de investigação, foi montada uma operação policial que possibilitou detectar e apreender na posse arguido, uma quantidade substancial de heroína, a qual permitiria a preparação de aproximadamente 5.500 doses individuais para consumo.



Na sequência da intervenção policial foi possível proceder à detenção do suspeito no momento em que este se preparava para dar continuidade à atividade criminosa, tendo-lhe sido, igualmente, apreendidos outros artigos e objetos, potencialmente relacionados com a actividade criminosa, entre os quais um veículo automóvel e ainda aproximadamente 28 mil euros em numerário.



Após ter sido presente a 1º interrogatório judicial, foi decretada ao arguido a medida de coacção mais gravosa, ficando a aguardar os ulteriores termos do processo sujeito a prisão preventiva.