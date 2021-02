PSP aplica quatro multas por falta de uso de máscara

As pessoas identificadas foram punidas com uma contraordenação no valor de 200 euros.



O processo de contraordenação foi remetido para a Direção Regional da Saúde.



O Comando Regional da PSP dos Açores informou, ainda, que no âmbito da fiscalização do cumprimento das regras impostas pelo Governo Regional foi encerrado um estabelecimento de bebidas e similares, por se encontrar a laborar fora do horário permitido, em violação ao decreto regional em vigor, sendo o proprietário do estabelecimento notificado com a cominação do crime de desobediência, caso voltasse a funcionar fora dos horários permitidos.