Psifalando 21 maio

Carla Rocha e Célia Machado são as duas psicólogas que fazem o Psifalando desta semana e onde abordam o tema “Com ou sem máscara: como nos vemos?” Agora que o uso de máscara deixou de ser obrigatório coloca-se a grande questão: e agora? As respostas para ouvir no Psifalando.