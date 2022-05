PSG rejubila com Mbappé e Di Maria e afunda Metz, com Bordéus para 'Ligue 2'

Já sagrado campeão há várias jornadas, o PSG adiantou-se com tentos de Mbappé aos 25 e 28 minutos, o primeiro assistido pelo antigo extremo do Benfica Di Maria, que está em final de contrato com os parisienses e não irá renovar, embora tenha merecido ovação no Parque dos Príncipes.

O brasileiro Neymar, aos 31, marcou o seu 100.º tento pelo PSG, ao qual chegou em 2017. É o sexto jogador a atingir tal marca, depois do uruguaio Cavani (200), Mbappé (171), o sueco Ibrahimovic (156), o português Pauleta (109) e Rocheteau (100).

Mbappé, aos 50, e Di Maria, aos 67, estabeleceram o 5-0 final que relegou o Metz para a 19.ª posição, com os mesmos 31 pontos que o histórico Bordéus, igualmente despromovido ao segundo escalão, apesar do triunfo frente ao Brest (4-2), com um golo de Ricardo Mangas.

No seu Velódromo, o Marselha garantiu a qualificação para a ‘Champions’ ao golear o Estrasburgo (sexto) por 4-0, mas só porque Ganago, nos descontos, empatou 2-2 a receção do Lens (sétimo) ao Mónaco (terceiro).

Assim, o Marselha, segundo, vai entrar de forma direta na Liga dos Campeões, enquanto o Mónaco, terceiro, vai disputar a fase de qualificação da ‘Champions’.

O Lille, com Tiago Djaló, José Fonte e Renato Sanches no ‘onze’, empatou em casa 2-2 com o Rennes (quarto) e ficou-se pela 10.ª posição na tabela.

O Rennes vai estar na Liga Europa e o Nice, que bateu o Reims, disputa a Liga Conferência Europa na próxima época após terminar em quinto.

O Saint-Ettiene, que terminou em 18.º, vai ter de disputar o ‘play-off’ para se tentar manter na I Liga francesa.