PSD questiona governo sobre a realização do Azores Rallye

Citado em comunicado, o social democrata refere que, depois do primeiro impacto da Covid-19 no desporto “a possibilidade de se realizar o Azores Rallye ainda esta temporada é uma conquista do Grupo Desportivo Comercial, que deve mobilizar toda a Região, que ficará naturalmente a ganhar com a sua efetivação”.



Segundo Joaquim Machado, “ao aceitar a realização daquela prova do Campeonato da Europa, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) reconheceu, mesmo nas atuais circunstâncias sanitárias, a capacidade do clube organizador bem como as condições que os Açores têm para acolher o evento”.



Assim, “não se percebe por que razão o Governo Regional, através do Diretor Regional da Saúde (DRS), vem dificultando o processo de autorização da prova automobilística em questão”, diz o parlamentar.



De acordo o deputado, “nada disto faz sentido, também numa perspetiva económica porque no atual quadro de profundas dificuldades sentidas pelo setor do turismo a realização de um evento internacional que é seguido por milhões de espetadores televisivos, promove o destino Açores e gera consideráveis receitas aos operadores turísticos micaelenses e em geral a toda a economia da ilha”.



O deputado diz mesmo que “faz toda a diferença saber se aquela competição se vai ou não realizar, sendo devida uma decisão rápida, clara e favorável do Governo Regional aos organizadores, salvaguardando naturalmente a segurança sanitária no evento”.