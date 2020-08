PSD quer empresas a aproveitar o conhecimento científico produzido na UAç

Rui Espínola, vice-presidente da estrutura local dos social democratas entende que é fundamental “as empresas encontrarem na UAç o parceiro primordial para a inovação, para a produção, para a criação e comercialização de novos produtos com valor acrescentado que possam gerar riqueza e emprego”, disse citado em comunicado.



“Assim, é fundamental que o próximo governo dos Açores seja um elo de ligação entre as empresas e a UAç, criando plataformas de entendimento e mecanismos facilitadores da disponibilização do seu conhecimento científico às empresas da Região”, explicou.



Segundo o social democrata, a Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da Universidade dos Açores, sediada em Angra do Heroísmo, “pode contribuir para uma maior e melhor produção de agroalimentos, pois tem conhecimento científico adquirido, capacidade instalada e recursos humanos e técnicos qualificados para o efeito”.



Rui Espínola aponta mesmo “a uma redução do nível de importação de variadíssimos produtos agroalimentares, quando está comprovado que temos capacidade para os produzir com qualidade e comercializá-los no mercado interno, reduzindo a dependência do exterior”, acrescenta.