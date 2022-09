PSD/Madeira acusa Governo de “tratamento discriminatório” em relação à região autónoma

“Pese embora todas as promessas e expectativas, [o Governo] continua a tratar os madeirenses como portugueses de segunda”, disse o secretário-geral da estrutura regional do PSD, José Prada, salientando que o arquipélago continua a ser excluído de “programas e medidas nacionais extraordinárias que deviam ser destinadas ao todo nacional”.

José Prada, que falava após a reunião da Comissão Política do PSD/Madeira, no Funchal, sublinhou que o partido, que suporta o Governo Regional em coligação com o CDS-PP, vai manter-se “intransigente” na defesa da região.

“O PSD/Madeira continuará a insistir na resolução dos dossiês pendentes com a região, desta feita durante a discussão do Orçamento do Estado prevista para o próximo mês de outubro, esperando que haja correspondência e concretização e que, acima de tudo, esta venha a ser uma oportunidade de corrigir injustiças que, infelizmente, subsistem por parte do Governo central”, declarou.

Os social-democratas madeirenses destacaram, por outro lado, o “aprofundamento das relações institucionais e de cooperação” entre os governos da Madeira e dos Açores, decorrente da cimeira insular entre os executivos, que decorreu no Funchal de 12 a 14 de setembro.

“Uma jornada que veio abrir espaço a um novo ciclo de trabalho conjunto e focado na defesa dos interesses das populações insulares junto da República”, disse José Prada, adiantando que esse trabalho será “intensificado” ao nível governamental e parlamentar em matérias como a revisão da Constituição, as políticas do mar, as acessibilidades, os transportes e as comunicações e a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.