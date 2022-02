PSD defende obras no pavilhão da Escola Roberto Ivens

“O pavilhão desportivo da Escola Básica Integrada Roberto Ivens, desde a sua inauguração, em 2006, sempre apresentou problemas funcionais, que se agravavam em períodos de chuva, condicionando a sua utilização pela comunidade escolar e clubes desportivos locais", sublinharam os deputados do PSD/Açores Joaquim Machado e Délia Melo, citados numa nota enviada às redações.

Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados referiram que, ao longo dos anos, “o conselho executivo da escola e o Serviço de Desporto de São Miguel procuraram amenizar os prejuízos", mas o Governo Regional socialista "sempre adiou as indispensáveis obras de reparação”.

Com o passar dos anos, a deterioração acentuou-se, abrangendo uma parte significativa do recinto de jogo, facto que muitas vezes impediu a lecionação das aulas de Educação Física e a realização de treinos”, alertaram os deputados do PSD.

De acordo com os parlamentares, “na anterior época desportiva, os jogos de futsal foram interditados naquele recinto, porque algumas zonas faziam perigar a integridade física dos atletas".

"E, já na presente temporada, a exiguidade do espaço disponível para treinos obrigou o Serviço de Desporto de São Miguel a distribuir os clubes que ali treinavam por outras instalações de Ponta Delgada e arredores”, referiram ainda.

Além disso, “tudo agora se agrava com a impossibilidade de o pavilhão ser utilizado nas atividades escolares, circunstância que determina a reorganização dos espaços da Escola Roberto Ivens na lecionação da disciplina de Educação Física, com manifesto prejuízo para a formação desportiva dos seus alunos”, apontam os deputados, citados na mesma nota.

Os deputados do PSD/Açores pretendem saber junto do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, “qual a solução preconizada” para o pavilhão desportivo, face a “tão complexa e grave situação herdada” do executivo anterior.

Joaquim Machado e Délia Melo perguntaram ainda ao Governo Regional, liderado por José Manuel Bolieiro, se o anterior executivo elaborou “algum plano de intervenção” para resolver o problema do “estado de degradação da cobertura e do piso do pavilhão desportivo” deste estabelecimento de ensino.